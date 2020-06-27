Португалия

Португальский клуб следит за украинским голкипером.

Голкипер Ворсклы Павел Исенко попал в сферу интересов Бенфики, информирует издание Record.

Португальский клуб следит за выступлениями юного вратаря и может обратиться к руководству полтавчан с предложением.

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Исенко привлек внимание "орлов" в полуфинальном матче Кубка Украины с Мариуполем, в котором он вышел на замену в экстратайме и вывел свою команду в финал, отразив три удара в серии пенальти.

Интерес к 16-летнему стражу ворот также проявляют португальские Спортинг и Брага.

Ранее сообщалось, что Бенфика также заинтересована в подписании полузащитника Милана Лукаса Пакета.