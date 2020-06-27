Подопечные Романа Санжара возобновили свои выступления в УПЛ с ничейного результата (1:1).
карпаты и пфк львов не выявили победителя, фото фк карпаты
27 июня 2020, 18:54
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Карпаты — ПФК Львов 1:1
Голы: Деда, 61 — Сабино, 36
Карпаты: Кудрик — Якимец, Гиоргадзе (Тлумак, 74), Слюсар, Дубинчак — Хахлев, Сыч — Танчик (Хлань, 74), Козак (Рунич, 57), Притула — Бойчук (Деда, 58)
ПФК Львов: Сарнавский — Гончар (Люлька, 71), Борзенко, Братков, Бопесу (Клименчук, 83) — Сабино (Приймак, 46), Алваро — Татарков, Богунов (Ренан, 79), Шина — Яковелли
Предупреждения: Хахлев, Гиоргадзе, Слюсар, Кудрик — Шина, Богунов
Удаление: Хахлев, 42 (повторное предупреждение)