Вашему вниманию видеообзор поединка матча чемпионата Украины.
Фото: ФК Карпаты
27 июня 2020, 19:27
Карпаты в меньшинстве удержали ничью с ПФК Львов.
В активе хозяев 15 очков после 24 туров, а у Львова — 23 пункта после 28 игр.
Обзор матча:
Карпаты — ПФК Львов 1:1
Голы: Деда, 61 — Сабино, 36
Карпаты: Кудрик — Якимец, Гиоргадзе (Тлумак, 74), Слюсар, Дубинчак — Хахлев, Сыч — Танчик (Хлань, 74), Козак (Рунич, 57), Притула — Бойчук (Деда, 58)
ПФК Львов: Сарнавский — Гончар (Люлька, 71), Борзенко, Братков, Бопесу (Клименчук, 83) — Сабино (Приймак, 46), Алваро — Татарков, Богунов (Ренан, 79), Шина — Яковелли
Предупреждения: Хахлев, Гиоргадзе, Слюсар, Кудрик — Шина, Богунов
Удаление: Хахлев, 42 (повторное предупреждение).