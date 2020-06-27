Украина

Стала известно, кто отправился в Чернигов от киевской команды.

В рамках 28-го тура Динамо отправилось в Чернигов, где клубу предстоит сыграть против Десны.

Игроки и тренерский штаб отправились на автобусе, так как дистанция не слишком большая – 140 км.

В список футболистов, на которых Алексей Михайличенко рассчитывает в поединке с Десной, вошли следующие игроки:

Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Сирота, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Цыганков, де Пена, Дуэлунд, Кадири, Буяльский, Шапаренко, Цитаишвили, Шепелев, Вербич, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль, Каргбо.

Отметим, что в заявке отсутствуют Денис Попов и Виталий Миколенко. Причины их отсутствия не раскрываются. Также не поехал на игру Сергей Сидорчук, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Матч Десна – Динамо состоится 28 июня в 19:30 по киевскому времени.