"Горняки" не сумели одолеть коллектив Виктора Скрипника уже в статусе чемпиона страны.
ШАХТЕР — ЗАРЯ, ФОТО: ФК ШАХТЕР ДОНЕЦК
27 июня 2020, 22:35
Шахтер расписал безголевой мир с Зарей с рамках 28-го тура УПЛ.
В следующем туре Шахтеру предстоит вновь сразиться против Динамо. Заря, в свою очередь, будет принимать в Александрию.
Обзор матча:
Шахтер — Заря 0:0
Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвиенко, Сиприано — Маркос Антонио, Алан Патрик — Тете (Марлос, 58), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58) — Фернандо (Мораес, 63).
Заря: Василь — Цыганикс (Иванисеня, 65), Абу Ханна, Тымчик, Михайличенко — Юрченко — Леднев (Лунев, 74), Кочергин, Хомченовский — Кабаев (Перович, 90+2), Громов.
Предупреждение: Тете.