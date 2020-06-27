Шахтер расписал безголевой мир с Зарей с рамках 28-го тура УПЛ. 

В следующем туре Шахтеру предстоит вновь сразиться против Динамо. Заря, в свою очередь, будет принимать в Александрию. 

Обзор матча

Шахтер — Заря 0:0

Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвиенко, Сиприано — Маркос Антонио, Алан Патрик — Тете (Марлос, 58), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58) — Фернандо (Мораес, 63).

Заря: Василь — Цыганикс (Иванисеня, 65), Абу Ханна, Тымчик, Михайличенко — Юрченко — Леднев (Лунев, 74), Кочергин, Хомченовский — Кабаев (Перович, 90+2), Громов.

Предупреждение: Тете. 