Украина

Команду Луиша Каштру такой результат вполне устроил, а вот подопечные Виктора Скрипника рискуют серьезно отстать от киевского Динамо (0:0).

На вечер после поединка двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги у действующего чемпиона Украины, который сумел досрочно защитить это звание, донецкого Шахтера, было запланировано праздничное мероприятие, посвященное церемонии награждения футболистов. Вот только до наступления этого момента "горнякам" необходимо было провести домашнее противостояние на поле НСК "Олимпийский" против луганской Зари, для которой завершение сезона предстоит быть насыщенным событиями.

Серьезно ударило по амбициям подопечных Виктора Скрипника поражение в недавней игре против киевского Динамо, после которого "бело-синие" отдалились от своего главного преследователя на дистанцию в три очка. Ровно такое же расстояние сохранялось и между Зарей и черниговской Десной, которой в рамках отчетного тура еще только предстояло сыграть против вице-чемпиона. Отсюда следовал простой вывод — в заочной борьбе с конкурентами как сверху, так и снизу, "мужикам" необходимо было набирать максимум очков по итогу игры против досрочного чемпиона этого сезона.

С донецким Шахтером ситуация обстояла предельно ясно. Заблаговременное завоевание титула развязало руки Луишу Каштру как наставнику команды, но не снизило ответственности за демонстрируемый его футболистами результат. Той же Заре "горняки" уступили в последнем матче перед уходом на карантин, так что определенный негативный осадок дончанам необходимо было снимать именно в очном противостоянии, пусть и лишенном для них какого-либо турнирного значения.

Отчетная игра проходила в следующем временном слоте после поединка между Колосом и Александрией, поэтому температура воздуха в столице Украины успела слегка понизится, что позволяло командам не так сильно стараться экономить свои силы. Каштру добавил мотивации своим подопечным за счет выхода игроков, которые находятся в числе ближайшего резерва. Серьезных изменений на этом фоне претерпела линия полузащиты "горняков", где не нашло места даже чистому разрушителю вроде Степаненко. Шахтер и сам хотел сыграть на атаку, и соперникам развязывал руки такими действами. А, возможно, португальский специалист просто предугадал проблемы с подбором кадров у визави. Скрипник был вынужден придумывать что-то с позицией центрального защитника, и в итоге выдал рокировку между сыгравшим справа Цыганиксом и Тымчиком в центре обороны.

Прощупывать уязвимые места оппонентов ни одна из команд сразу не стала, хотя Заре уже в начале матча удалось создать достаточно любопытный момент в штрафной соперников с точки зрения работы VAR. Пятов перевел в сторону удар Хомченовского, но вновь Николай Матвиенко неудачно подставил руку внутри чужих владений, чем рисковал привезти пенальти в ворота собственной команды. Виталий Романов дал команду продолжать играть.

Достаточно плотная борьба настроенных на контроль мяча коллективов не способствовала созданию голевых моментов. Обстановка, зачастую, накалялась только при попытках загрузить мяч в чьи-либо владения через фланги, но в этом компоненте качественно выполняли свою работу голкиперы. Этакой диковинкой выступил мощный выстрел Патрика в перекладину в середине второго тайма из-за пределов штрафной, что сигнализировало о начале доминировании Шахтера в позиционной атаке, а также подтолкнуло Каштру выпустить на футбольное поле основную обойму исполнителей. Вот тут и поджидал нас главный промах спортивной составляющей встречи — вышедшие на замену игроки дончан не успели войти в течение противостояния должным образом, но при этом сбили финальный атакующий порыв луганчан, хотя именно за гостями сохранилось право на последнюю реальную угрозу, однако Кабаев не сумел воспользоваться ошибкой Пятова при игре на перехвате верховой подачи. Что же, все карты в борьбе за "серебро" теперь в руках Динамо.

В следующем туре донецкому Шахтеру предстоит на поле НСК "Олимпийский" вновь сразиться против киевского Динамо, но уже в качестве стороны гостевой команды. Луганская Заря, в свою очередь, будет принимать в Запорожье Александрию.



Шахтер — Заря 0:0



Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвиенко, Сиприано — Маркос Антонио, Алан Патрик — Тете (Марлос, 58), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58) — Фернандо (Мораес, 63).



Заря: Василь — Цыганикс (Иванисеня, 65), Абу Ханна, Тымчик, Михайличенко — Юрченко — Леднев (Лунев, 74), Кочергин, Хомченовский — Кабаев (Перович, 90+2), Громов.



Предупреждение: Тете.