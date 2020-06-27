Украина

Португалец отдает киевлянам предпочтение в борьбе за второе место.

Шахтер поделил очки с Зарей, таким образом сыграв против всех представителей ТОП-6 после карантина. Луиш Каштру прокомментировал борьбу за вторую строчку турнирной таблицы в УПЛ.

"Я думаю, что все это будет разрешаться до самого конца. Мы прекрасно понимаем, что Александрия несколько отдалилась от второго места, но надежды у них еще есть. Колос достаточно далеко по очкам, но это все равно достаточно хорошая команда.

Думаю, что интрига будет держаться до конца. Понимаю, что Динамо — клуб с историей, очень хорошо организованный, с отличным тренером и квалифицированными игроками, но я также вижу шансы у Десны и Зари. Они могут бороться еще до конца чемпионата за второе место. Думаю, что психологическая составляющая будет определяющей. Та команда, которая будет более спокойно относиться к многим моментам в игре, и займет второе место", — сказал Каштру на послематчевой пресс-конференции.

На Football.ua доступен обзор поединка 28-го тура УПЛ между Шахтером и Зарей.