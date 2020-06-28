Главный тренер Колоса — о матче против Александрии.
РУСЛАН КОСТЫШИН, ФК КОЛОС
28 июня 2020, 01:35
Александрия неожиданно уступила Колосу в 28-м туре УПЛ. Победу своей команды прокомментировал Руслан Костышин.
"Я доволен, как мы начали игру, как выглядели первые 25-30 минут. Очень убедительно, хорошие атаки. При такой жаре было очень тяжело показывать качественную игру на протяжении всего матча. Были как удачные отрезки, так и не очень".
"Я доволен победой после такой неудачной серии. И характером, который показали, и отношением. С отношением у нас проблем нет. У нас есть проблемы с оценкой ситуации, мастерством".
"Самая большая проблема – хладнокровие в штрафной площадке", — сказал Руслан Костышин на послематчевой пресс-конференции.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Колос – Александрия.