Украина

Главный тренер Колоса — о матче против Александрии.

Александрия неожиданно уступила Колосу в 28-м туре УПЛ. Победу своей команды прокомментировал Руслан Костышин.

"Я доволен, как мы начали игру, как выглядели первые 25-30 минут. Очень убедительно, хорошие атаки. При такой жаре было очень тяжело показывать качественную игру на протяжении всего матча. Были как удачные отрезки, так и не очень".

"Я доволен победой после такой неудачной серии. И характером, который показали, и отношением. С отношением у нас проблем нет. У нас есть проблемы с оценкой ситуации, мастерством".

"Самая большая проблема – хладнокровие в штрафной площадке", — сказал Руслан Костышин на послематчевой пресс-конференции.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Колос – Александрия.