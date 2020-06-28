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Десна — Динамо, ФК Динамо
28 июня 2020, 14:16
Десна примет на своем поле Динамо в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги.
Черниговский клуб долгое время вел борьбу с Динамо за вторую строчку, но теперь опустился на четвертое место и отстает от киевлян на шесть очков. Хотя победа в этом поединке может позволить "северянам" вернуться в борьбу за зону Лиги чемпионов.
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На Football.ua будет доступна прямая трансляция поединка.
Матч Десна – Динамо состоится в Чернигове в воскресенье, 28 июня, и начнется в 19:00.