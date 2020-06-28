Украина

Игрок луганчан близок к переходу в австрийский клуб.

Защитник Зари Евгений Чеберко может стать игроком ЛАСКа в летнее межсезонье, сообщает Sky Sport Austria.

Австрийский клуб согласовал детали трансфера украинского центрбека и может завершить его переход в ближайшее время. Предполагается, что сумма сделки составит около 300 тысяч евро.

"За Чеберко мы следили несколько месяцев. Рады, что нам удалось убедить его. У него огромный потенциал", – заявил главный тренер ЛАСКа Валерьен Исмаэль.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 30 поединков в футболке "черно-белых", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании защитника Зари Богдана Михайличенко зантересован Андерлехт.