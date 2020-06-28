Украина

Молодой игрок прокомментировал поединок против Львова.

Карпаты в поединке 28-го тура чемпионата Украины удержали ничью в матче со Львовом, играя в меньшинстве. За "львов" дебютировал защитник Денис Слюсар.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить тренерский штаб за такой шанс. Для меня очень приятно и почетно дебютировать в основе. Первый тайм мы провели нервно, местами тяжеловато. После перерыва могли забить два быстрых гола. Важно, что навязывали свой футбол и задавали темп. Жаль, что не смогли победить, хотя значительную часть матча действовали в меньшинстве.

Весь коллектив поддерживал меня и помогал справиться с волнением. Тренеры отмечали, что не стоит переживать. Думаю, со временем все придет, первые шаги всегда непростые. Впереди много работы и ключевая задача для всех нас — помочь Карпатам удержаться в Премьер-лиге", — приводит слова защитника официальный сайт "львов".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Карпаты — Львов.