Не лучшее начало от 20-летнего нападающего киевской команды.
ИБРАГИМ КАРГБО, ФК ДИНАМО
28 июня 2020, 20:15
В рамках 28-го тура УПЛ Десна на своем поле принимает Динамо.
На 26-й минуте игры Ибраим Каргбо срезал мяч в свои ворота – автогол в исполнении 20-летнего форварда.
Таким образом, в дебютном матче за Динамо в украинской Премьер-лиги зимний новичок команды начал с автогола.
Напомним, что в текущем сезоне Каргбо отыграл 30 минут за киевлян в Кубке Украины против Миная.
На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция матча Десна — Динамо.