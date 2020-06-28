Украина

Не лучшее начало от 20-летнего нападающего киевской команды.

В рамках 28-го тура УПЛ Десна на своем поле принимает Динамо.

На 26-й минуте игры Ибраим Каргбо срезал мяч в свои ворота – автогол в исполнении 20-летнего форварда.

Таким образом, в дебютном матче за Динамо в украинской Премьер-лиги зимний новичок команды начал с автогола.

Напомним, что в текущем сезоне Каргбо отыграл 30 минут за киевлян в Кубке Украины против Миная.

На Football.ua доступна видео онлайн-трансляция матча Десна — Динамо.