Украина

Главный тренер Днепра-1 — о матче против Мариуполя.

Мариуполь в меньшинстве удержал победу над Днепром-1. Поражение своей команды прокомментировал Дмитрий Михайленко.

"Два разных тайма. В первом была, наверное, равная игра. Сопернику больше повезло впереди – забили после первой же осмысленной атаки. Мы плохо сработали в обороне. Второй тайм был уже за нами. Обладая полным территориальным преимуществом и создавая моменты, к сожалению, не реализовали многочисленные моменты, особенно после стандартов. К сожалению, обидное поражение".

"Тейлор получил травму, поэтому его замена была вынужденной. А дальше нам нужно было оживить атаку, придать новый импульс в движении, поэтому вышли Ди Франко и Булеца".

"Мы готовились к любому сценарию. Предполагали, что соперник может сыграть и с тремя, и с четырьмя защитниками. Мы были готовы".

О том, чего не хватило в концовке встречи:

"Реализации и холоднокровья в последней трети. Мяч много был в штрафной, возле штрафной, но не хватило верных решений, чтобы выйти на ударную позицию. Хорошо играл вратарь, и несколько не повезло, когда Адамюк дважды бил головой", — приводит слова Дмитрия Михайленко официальный сайт Днепра-1.

В следующем туре Мариуполь сыграет гостевой поединок против львовских Карпат, а Днепр-1 продолжит серию выездных встреч противостоянием в Киеве с донецким Олимпиком.