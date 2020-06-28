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Ворскла — Олимпик 0:0

Ворскла: Ткаченко — Пердута, Чеснаков, Опанасенко, Васин (Д. Кравчук, 39) — Шехич (Гаджук, 90+2), Пуцлин — Ребенок (Луизао, 46), Кулач (Власов, 61), Кане — Степанюк.

Олимпик: Кичак — Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко — Политыло, Цымбалюк (Вербный, 45+4), Романовский (А. Кравчук, 63) — Балашов (Пасич, 64), Шахаб (Баланюк, 64), Тейшейра (Ксенз, 85).

Предупреждения: Пуцлин — Шахаб, Кичак, Политыло, Вербный, Зотько