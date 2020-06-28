Украина

Подопечные Алексея Михайличенко неожиданно уступили коллективу Александра Рябоконя.

Десна вырвала победу у Динамо на последних минутах матча в рамках 28-го тура УПЛ.

Борьба за вторую строчку по итогам сезона обострилась, предлагаем вам принять участие в опросе на эту актуальную тему.

Обзор матча:

Десна - Динамо 3:2

Голы: Картушов, 12, Каргбо, 26 (в свои ворота), Гитченко, 90+2 — Цыганков, 4, 86

Десна: Паст — Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля — Домбровский, Огиря — Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75) — Будковский (Тотовицкий, 75)

Динамо: Бущан — Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев — Андриевский (Дуэлунд, 63), Шепелев (Сидорчук, 58) — Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич — Каргбо (Де Пена, 46)

Предупреждения: Картушов, Огиря — Шепелев, Шабанов, Кадири.