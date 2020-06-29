Украина

Хавбек "горняков" выступает в Украине с января 2012 года.

Полузащитник донецкого Шахтера Марлос вышел на замену в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги против луганской Зари, который завершился нулевой ничьей.

32-летний украинец бразильского происхождения появился на поле на 58-й минуте вместо Тете, благодаря чему он сумел записать в свою актив очередной юбилей.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, с момента своего переезда в Украину Марлос суммарно провел за Металлист и Шахтер 300 поединков во всех турнирах: 197 — в чемпионате, 24 — в Кубке, 73 — в еврокубках и 6 — в Суперкубке.

Напомним, что Марлос перешел в харьковский Металлист из Сан-Паулу в январе 2012 года, а уже летом 2014 года он подписал контракт с донецким Шахтером, где выступает и сейчас.