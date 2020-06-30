Украина

Арендованный футболист у Динамо не продолжит выступления за львовский клуб.

Владислав Дубинчак покинул Карпаты, сообщил официальный Facebook клуба.

21-летний футболист выступал за львовский клуб на правах аренды из киевского Динамо. 30 июня подошло к концу арендное соглашение.

За это время Дубинчак провел 19 матчей в УПЛ в составе "львов" и одну игру в Кубке Украины.

Карпаты поблагодарили 21-летнего футболиста и пожелали удачи в дальнейшей карьере.