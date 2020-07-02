Украина

Читатели Football.ua помогли Ольге Овдийчук и Дарье Апанащенко попасть в список лучших по версии Futebol Feminino Alternativo.

Создатель портала Futebol Feminino Alternativo, который специализируется на женском футболе, Виктор Хьюго Ласерда запустил голосование, чтобы определить десять лучших действующих футболисток мира по версии болельщиков.

Стоит отметить, что сразу две украинские спортсменки, а именно полузащитники Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко, попали в ТОП-10 по версии портала среди 250 претенденток!

Ольга Овдийчук, которая защищает цвета женской команды мадридского Атлетико и сборной Украины, заняла седьмое место в рейтинге, набрав при этом 348 голосов.

Капитан сборной Украины и игрок харьковского Жилстроя-1 Дарья Апанащенко, в свою очередь, расположилась на восьмом месте с 337 голосами.

Читатели Football.ua также принимали участие в данном голосовании и помогли нашим соотечественницам занять высшие позиции в рейтинге. Наша редакция благодарит всех за отзывчивость и участие в голосовании!