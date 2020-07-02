Украина

Защитник поведал о заключительной части сезона.

Защитник Шахтера Сергей Болбат заявил, что несмотря на то, что команда уже оформила чемпионство, у дончан хватит мотивации на оставшиеся игры.

"В последнее время достаточно часто спрашивают о мотивации. Но мы представляем клуб, в котором подобные вопросы не имеют смысла. Да, мы выполнили задачу, но это не снимает с нас ответственности за результат в каждом матче. Мы всегда выходим на поле, чтобы выиграть и добыть три очка. Имидж клуба, наша философия – это сильная мотивация. Готовимся к очень сложному поединку".

"Мы будем супермотивированны. Матч с Динамо – ключевое дерби, ведь это наш самый главный соперник. Шахтер будет играть только на победу", — приводит слова Болбата официальный сайт "горняков".

Ранее о грядущем противостоянии с киевской командой рассказал главный тренер дончан Луиш Каштру.