Украина

Украинец записал на свой счет результативное действие в 37-м туре.

В 37-м туре Сегунды Альбасете сыграл вничью с Алькорконом – 1:1. Команда пропустила гол на 9-й минуте от Сандасы на 9-й минуте, а во втором отыгралась при непосредственном участии Романа Зозули. Украинец сделал результативную передачу на Дани Охеду.

В нынешнем сезоне на счету Романа Зозули три гола и две результативных передачи в 33 матчах Сегунды. Свой последний гол он забил еще в октябре 2019.

Альбасете идет на 18-м месте в чемпионате, опережая зону вылета на три очка. Следующий матч команда проведет против Малаги 5-го июля.