Испания

Украинский форвард не может забить с октября прошлого года.

Зозуля в матче с Расингом, laliga.com

Зозуля в матче с Расингом, laliga.com

В матче 36-го тура Сегунды Альбасете одержал выездную победу над Расингом со счетом 2:1.

Нападающий Роман Зозуля провел на поле все 90 минут, но отличиться результативными действиями ему не удалось. Украинский форвард не может забить уже в 21 матче подряд, а в последний раз он отличился забитым голом в октябре прошлого года.

В первом тайме 30-летний игрок заработал пенальти, однако его не сумел реализовать Педро.



В текущем сезоне Зозуля провел 33 поединка в футболке "белых", отличившись тремя голами и одним ассистом.

На данный момент Альбасете занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Сегунды, имея в активе 43 пункта.