Украина 03 июля 2020, 17:21 Рябоконь — лучший тренер УПЛ в июне Представитель Десны удостоился почетной награды. Александр Рябоконь, фото Десна 03 июля 2020, 17:21 Александр Рябоконь стал лучшим тренером УПЛ по итогам минувшего месяца, сообщает официальный сайт лиги. Представитель Десны набрал 35%, обогнав Виктора Скрипника (31%), Луиш Каштру (27%), Алексей Михайличенко (7%). Напомним, что лучшим игроком УПЛ в июне стал полузащитник Динамо Виталий Буяльский. Люди Александр Рябоконь Команды Десна Источники УПЛ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте