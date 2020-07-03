Александр Рябоконь стал лучшим тренером УПЛ по итогам минувшего месяца, сообщает официальный сайт лиги.

Представитель Десны набрал 35%, обогнав Виктора Скрипника (31%), Луиш Каштру (27%), Алексей Михайличенко (7%).

Напомним, что лучшим игроком УПЛ в июне стал полузащитник Динамо Виталий Буяльский.