Украина

Украинский защитник мечтает поиграть на более высоком уровне в одной из лучших лиг Европы.

Защитник Брюгге Эдуард Соболь, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, признался, что не намерен возвращаться в украинскую Премьер-лигу, поскольку хочет продолжать выступать в Европе.

"За чемпионатом Украины слежу, но не планирую возвращаться. Хочется оставаться в Европе. Есть желание постараться попасть в чемпионат из ТОП-5. Это нелегко. Нужно проявить себя в Бельгии. Это тоже очень сильный чемпионат. Все мысли и желания о том, чтобы оставаться в Европе".

"Я не расстроился, что Шахтер не продал меня. У меня была цель — оставаться в Брюгге как можно дольше. Я не вникал в переговоры между клубами. Брюгге стремилось меня оставить. Пожалуй, клубы пришли к наилучшему решению. Мне приятно слышать, что Брюгге на меня рассчитывает".

"Интерес из АПЛ? Я читал об этом из новостей. Конкретики не было. Естественно, хочется играть в Англии, к этому нужно стремиться. Если будет предложение, я бы согласился", — приводит слова Соболя сайт телеканалов Футбол.

Напомним, в конце мая этого года Шахтер согласовал с Брюгге условия продления аренды Эдуарда Соболя до конца сезона-2020/21, однако 25-летний украинец может вернуться в стан "горняков", если после завершения арендного соглашения бельгийский клуб не захочет выкупать его контракт.