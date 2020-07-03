Украина

Наставник "горняков" рассказал об особенностях работы в донецком клубе.

Луиш Каштру летом 2019 года сменил во главе Шахтера Паулу Фонсеку, который проработал в клубе три года. Говоря о "горняках", до сих пор вспоминают Мирчу Луческу, который руководил клубом 12 лет, после чего ушел в 2016.

"Мы обязаны полностью идентифицировать себя с клубом, командой, организацией… Все тренеры, которые работали в Шахтере, имели общие идеи, но каждый привносил что-то свое, чтобы оптимизировать модель", — рассказал Каштру в интервью France Football.

"У всех общие идеи, но вопрос в том, как мы их воплощаем в жизнь. Каждый тренер продвигает мяч по-своему".

"Шахтер хочет доминировать, контролировать игру. Увы, это не всегда возможно. Иногда мы сталкиваемся с командами, против которых нам нужно адаптироваться и больше защищаться. Это зависит от типа игры и соперника".

"У нас есть запасной план. Футболисты должны быть способны адаптироваться, когда играют без мяча. Но мы всегда стараемся придерживаться базовых принципов и больше атаковать".

Также Каштру прокомментировал сочетание украинцев и бразильцев в Шахтере.