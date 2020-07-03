Украина

Наставник "горняков" высказался о легионерах и украинцах в составе своей команды.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру рассказал, как бразильским футболистам удается настолько быстро адаптироваться в его команде, при этом прогрессируя семимильными шагами и вызывая интерес со стороны лучших европейских клубов.

"Особенность Шахтера состоит в том, что многие игроки нашей команды — это бразильцы. Конечно, у нас также есть большое количество лучших украинских талантов, что создает смесь разных национальностей и поколений. Я бы сказал, что в Шахтере это 50 на 50".

"Креативность и гениальность бразильцев — нечто особенное для Шахтера. С другой стороны, украинские игроки могут иметь более естественную строгость и силу, что способствует интересному сожительству в команде. Бразильцы обладают различными навыками, а адаптация облегчается окружающей средой".

"Товарищи по команде говорят по-португальски, и легко заводить друзей, говорящих на одном языке. Они помогают друг другу, и это создает в команде теплую атмосферу", — приводит слова Каштру France Football.

Напомним, ранее Луиш Каштру высказался о предстоящем поединке против киевского Динамо, который состоится четвертого июля в 19:30 по киевскому времени. Следить за событиями данного матча вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.