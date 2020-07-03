Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 29-го тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов встретился с Ворсклой. Главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов доверил место в стартовом составе молодежи.

Средний возраст игроков Ворсклы в этом матче составил 18,5 лет, но это не помешало команде Максимова добыть ничейный результат — 2:2.

Смотрите видео голов и обзор матча Львов — Ворскла:

Львов — Ворскла 2:2

Голы: Яковелли, 55, Борзенко, 75 — Челядин, 8, Кравчук, 89

Львов: Сарнавский — Кравчук (Гончар, 69), Борзенко, Братков, Бопесу (Клименчук, 70) — Сабино, Альваро (Абнер, 56) — Шина (Приймак, 77), Богунов, Татарков — Яковелли

Ворскла: Исенко — Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет (Посевкин, 90+2) — Козыренко (Бугаенко, 83), Челядин, Гаджук (Кулаковский, 90+2), Белый (Галата, 46) — Власов (Дмитрук, 73), Кравчук

Предупреждения: Яковелли, Татарков, Сабино, Гончар — Гаджук, Кравчук, Мельничук, Дубко