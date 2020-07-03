Украина

Полузащитник киевлян не знал равных себе во всем чемпионате в прошлом месяце.

Хавбек Динамо Виталий Буяльский по результатам болельщицкого голосования был признан лучшим игроком команды в июне, сообщил клуб в официальном Телеграм-канале.

Виталий набрал 30% голосов – всего на 2% больше, чем Виктор Цыганков. Далее расположились Карлос де Пена (17%), Георгий Бущан (15%) и Миккель Дуэлунд (10%).

В июне Виталий провел четыре матча за Динамо в чемпионате Украины и еще один – в Кубке. В этих играх на его счету два гола и один ассист.

Также Буяльского признали лучшим игроком июня во всей Премьер-лиге, а лучшим тренером месяца стал наставник Десны Александр Рябоконь.