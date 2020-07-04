Украина

Дисквалификацию получили три тренера, два функционера и 20 футболистов.

Второй по силе дивизион чемпионата Армении, Первая лига, завершен досрочно из-за скандала с договорными матчами, а из 58 дисквалифицированных человек 45 пожизненно запретили заниматься любой футбольной деятельностью.

Как сообщает Федерация футбола Армении, среди забаненных футболистов, тренеров и функционеров оказалось большое количество граждан Украины, а именно 25 человек, из которых 20 никогда не смогут заниматься любой футбольной деятельностью.

Стоит отметить, что многие футболисты из списка выступали в украинской Премьер-лиге, а среди забаненных личностей есть экс-игроки Сум и бывший президент футбольного клуба Сумы Ростислав Козар, получивший дисквалификацию в Украине за участие в договорных матчах в 2019 году.

Также пожизненно отстранен от футбольной деятельности бывший главный тренер киевского Арсенала Сергей Литовченко и экс-полузащитник молодежной сборной Украины и Волыни Олег Гуменюк, который в свое время согласился выступать в чемпионате Крыма.

Вашему вниманию полный список украинцев, замешанных в договорных матчах в Армении:

1. Ростислав Козар (фактический владелец ФК Арагац, пожизненно);

2. Юрий Окул (главный тренер ФК Арагац, пожизненно);

3. Евгений Коняшин (футболист ФК Арагац, пожизненно);

4. Илья Глушицкий (футболист ФК Арагац, пожизненно);

5. Никита Филатов (футболист ФК Арагац, 3 года + штраф);

6. Богдан Суходуб (футболист ФК Торпедо, пожизненно);

7. Мирослав Деда (футболист ФК Торпедо, 1 год);

8. Егор Луговой (футболист ФК Торпедо, пожизненно);

9. Дмитрий Климаков (футболист ФК Масис, пожизненно);

10. Дмитрий Михайличенко (футболист ФК Масис, 1 год);

11. Михаил Попов (футболист ФК Масис, 3 года);

12. Олег Гуменюк (футболист ФК Масис, пожизненно);

13. Алексей Бондаренко (футболист ФК Масис, 1 год + штраф);

14. Сергей Литовченко (главный тренер ФК Локомотив, пожизненно);

15. Евгений Захарченко (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

16. Тимофей Шеремета (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

17. Игорь Быковский (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

18. Артем Пилипенко (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

19. Илья Ходуля (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

20. Сергей Дячук (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

21. Дмитрий Копытов (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

22. Антон Антошин (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

23. Ярослав Ясницкий (футболист ФК Локомотив, пожизненно);

24. Анатолий Писковец (бывший главный тренер ФК Локомотив, пожизненно);

25. Максим Дробный (фактический владелец ФК Локомотив, инвестор, пожизненно).