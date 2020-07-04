Украина

Защитник Динамо — о предстоящем матче против "горняков".

Денис Попов приехал с командой на матч против Шахтера, хотя и не сможет принять участие из-за травмы. Он дал свой комментарий по предстоящему поединку.

О настрое:

"Все были сконцентрированы, настраивал каждый сам себя. В принципе, обычная атмосфера, ничего такого. Были видно, что ребята очень хорошо заряжены, думаю, все должно получиться".

О матче Динамо – Шахтер:

"Как красная тряпка для быка. Принципиальный соперник много лет, а если побеждаем – двойное удовольствие".

О том, что приехал с командой на автобусе:

"Я посчитал, что так должно быть. Я приехал ради того, чтобы поддержать команду и всех. Мне очень хотелось бы сыграть, я на ровном месте получил повреждение, это не очень для меня. Я всегда расстраиваюсь в таких моментах, что не могу помочь команде".

"Уверен на 200%, что никто не будет беречь себя, тем более, в таком поединке. Уверен, никто не будет себя беречь", — сказал Денис Попов.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо – Шахтер.