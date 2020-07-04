Украина

Защитник Динамо сообщил, что уже восстановился после повреждения.

В перерыве матча между Динамо и Шахтером короткий комментарий дал Виталий Миколенко. Защитник рассказал, что уже восстановился и готов играть.

"Сегодня я уже тренировался в полную силу с теми игроками, что не попали в состав. Все было хорошо, надеюсь, на Кубок я буду готовиться с командой", — сказал Миколенко клубному телеканалу.

Таким образом, тренерский штаб решил поберечь своего ключевого левого защитника.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо – Шахтер.