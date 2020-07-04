Украина

Украинский хавбек отличился взятием ворот в матче против киевского Динамо.

Динамо принимает Шахтер на НСК Олимпийский в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги.

Полузащитник "горняков" Тарас Степаненко на 31-й минуте встречи вывел свою команду вперед, расстреляв ворота соперника из центра штрафной после отскока мяча от штанги.

Стоит отметить, что этот гол стал для 30-летнего украинца первым в текущем сезоне чемпионата Украины.

Напомним, следить за событиями матча Динамо — Шахтер вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. На момент 60-й минуты подопечные Луиша Каштру ведут в счете с минимальным преимуществом (1:2).