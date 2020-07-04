Украина

Киевляне уступили "горнякам" в четвертый раз в текущем сезоне УПЛ.

Шахтер добыл непростую победу над Динамо в рамках центрального поединка 30-го тура украинской Премьер-лиги (3:2).

Главные тренеры обеих команд преподнесли некоторые изменения в стартовых составах, а главным сюрпризом стало отсутствие в заявке ключевого правого полузащитника киевлян Виктора Цыганкова.

Как оказалось, 22-летний украинец растянул мышцу бедра и еще за день до матча с Шахтером было известно, что он не сыграет.

В текущем сезоне Виктор Цыганков провел в футболке киевского Динамо 35 матчей, в которых он забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.