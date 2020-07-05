Украина

Football.ua представляет анонс матча 29-го тура чемпионата Италии между Зарей и Александрией.

В матче 29-го тура первенства УПЛ против Александрии Заря постарается вернуть себе второе место в турнирной таблице.

Заря — Александрия

Воскресенье, 5 июля, 19:30. Запорожье, Славутич-Арена. Арбитр — Екатерина Монзуль (Харьков). Прямая трансляция на телеканале УНИАН

Поражение Динамо от Шахтера дает Заре великолепную возможность обойти киевлян в турнирной таблице и вернуть себе второе место, дающее право на выступление в квалификации Лиги чемпионов. Отставание от финалиста Кубка Украины и обладателя Суперкубка составляет всего два пункта.

Вот только Александрия, уже потерявшая турнирную мотивацию после серии поражений и спокойно готовящаяся к плей-офф, очень неудобный соперник для луганчан и в последнее время постоянно их обыгрывает. Главная задача для Зари в предстоящем матче — это не пасть жертвой чрезмерного волнения.

Команда готовится на своей базе в режиме одноразовых тренировок. После травм восстанавливаются Казаков, Махарадзе, Майборода и Шевченко, которые не примут участия в матче. Не сыграет и дисквалифицированный Цвек.

Есть существенная потеря у Александрии — из-за дисквалификации поединок пропустит Ковалец.

Еще не так давно Александрия числилась даже в претендентах на второе место, но после четырех поражений подряд уже слишком отпустила вперед первую четверку. Особенно болезненным стало поражение от Колоса в матче, где команда Владимира Шарана считалась безусловным фаворитом.

Естественно, гости будут не против поднять себе настроение, ведь помимо трех побед подряд в чемпионате (пусть и минимальных), Александрия еще и выбила Зарю из Кубка-2019/20.

Интересные факты

- Команда провели между собой 26 матчей: 8 побед Зари, 7 ничьих, 11 побед Александрии.

- В УПЛ соперники встречались 17 раз: 5 побед Зари, 5 ничьих и 7 побед Александрии.

- Александрия выиграла у Зари последние три матча в чемпионате.

- Александрия забивает на протяжении 12-ти игр чемпионата (22 гола).

- Проигрышная серия Александрии в УПЛ составляет 4 матча.

- Заря обходится без домашних ничьих в чемпионате с 19 октября 2019 года (10 матчей — 8 побед и 2 поражения).

Ориентировочные составы