Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию 29-го тура чемпионата Украины.

Заря, которая является одним из главных претендентов на "серебро" чемпионата по итогам текущего сезона, встретится с Александрией в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Виктора Скрипника попытаются воспользоваться очередной оплошностью Динамо, что вернуться на вторую строчку в турнирной таблице УПЛ. Прошлый матч против Александрии закончился для Зари минимальным поражением, но как сложатся события на этот раз?

Следить на событиями матча Заря — Александрия вы сможете в онлайн-трансляции, которая начнется пятого июля, в 19:30 по киевскому времени. Также на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.