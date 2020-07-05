Украина

Уругваец высказался о дерби против дончан.

Крайний полузащитник Динамо Карлос де Пена прокомментировал поединок против Шахтера, в котором его команда уступила со счетом 2:3.

"В нашем исполнении получилось два разных тайма. До перерыва Шахтер хорошо играл, лучше нас, и забил два мяча. А на вторую половину встречи мы вышли с другим настроением, действовали лучше и смогли сравнять счет. Затем соперник отличился еще раз, что стало для нас разочарованием, ведь мы потеряли три очка. Мы расстроены, ведь сегодня должны были завоевать как минимум одно очко, а вместо этого проиграли".

"Шахтер — сильный оппонент, и они играли лучше нас. Мы выбили их из Кубка, и теперь будем играть в финале соревнований. Но для нас важно их побеждать в каждом дерби или хотя бы зарабатывать какие-то очки. До этого дня "горняки" победили в трех встречах с нами в этом сезоне, и это неприятно для нас. Но впереди еще три матча в чемпионате, мы должны победить во всех из них, завершить чемпионат на втором месте и, конечно, выиграть Кубок", - сказал де Пена официальному сайту клуба.

Ранее свое мнение о прошедшем поединке высказал дебютант в составе Динамо защитник Александр Сирота.