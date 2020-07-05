Подопечные Виктора Скрипника упустили возможность вернуться на второе место, сыграв вничью с Александрией (2:2).
заря - александрия, фото фк заря
05 июля 2020, 21:26
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Заря — Александрия 2:2
Голы: Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (с пенальти) — Лучкевич, 18, Третьяков, 77 (с пенальти)
Заря: Мацапура — Тымчик (Леднев, 78), Вернидуб (Абу Ханна, 62), Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Хомченовский, Юрченко, Кочергин — Громов (Перович, 78), Кабаев
Александрия: Панькив — Пашаев (Мирошниченко, 46), Дубра, Бабогло, Вантух — Банада, Бухал (Гордиенко, 69), Грицук — Лучкевич (Задерака, 82), Безбородько (Шастал, 46), Третьяков (Ситало, 89)
Предупреждения: Чеберко, Абу Ханна — Безбородько, Банада, Панькив