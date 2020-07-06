Украина

Главный тренер Зари — о матче против Александрии (2:2).

Заря сыграла вничью с Александрией и осталась четвертой в турнирной таблице УПЛ. Свой комментарий дал Виктор Скрипник.

В концовке матча Екатерина Монзуль решила поставить пенальти в ворота Зари, а этот момент был весьма спорным.

"С VAR в каждом матче одна и та же беда. Давайте другой вопрос, я уже устал не него отвечать".

"Мы довольны, что участвуем в гонке за второе место. Вот и все, что я могу сказать. Впереди еще три матча. Будем смотреть, что будет дальше", — сказал Виктор Скрипник в интервью программе ПроФутбол.

В активе у Зари 54 пункта после 29 туров чемпионата Украины. От Десны и Динамо луганский коллектив отделяет один пункт.