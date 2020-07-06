Украина

Хавбек Днепра-1 высказался о победе в матче с Олимпиком.

В матче 29-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 добыл победу над Олимпиком (2:0). Автором одного из голов в составе днепровского клуба стал полузащитник Сергей Булеца, который прокомментировал положительный для своей команды результат.

"На самом деле трудно входить [за замену] в такие матчи. Тем более, я некоторое время не тренировался и провел только два занятия с командой".

"Мой гол со штрафного? Я видел по первому тайму, как Коркишко выполнял подобный удар со штрафного, и тогда вратарь "читал" ситуацию, поэтому решил пробить в противоположный угол".

"Мы на каждой тренировке работаем над действиями в защите, есть своя тактика. У нас обороняется вся команда, поэтому и не дали сегодня сопернику забить".

"В первом тайме нам удавалось прессинговать соперника, а после перерыва уже были не такими активными, поэтому у соперника уже появились острые атаки".

"Почему подсели в концовке встречи? Прессинговать весь матч тоже нельзя. Это не получится сделать ни одной команде, поэтому в конце игры уже сил были меньше", — приводит слова Булецы официальный сайт СК Днепр-1.

Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик — Днепр-1 на Football.ua.