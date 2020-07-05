Голы Супряги и Булецы принесли днепрянам три очка (2:0).
Олимпик - Днепр-1, фото Олимпик
05 июля 2020, 21:28
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Олимпик — Днепр-1 0:2
Голы: Супряга, 2, Булеца, 64
Олимпик: Чекотун — Кравченко, Гришко, Снурницын, Лебеденко — Политыло, Вербный (Чогадзе, 75), Романовский (Завийский, 65) — Балашов (Дегтярев, 66), Баланюк (Шахаб, 22), Тейшейра
Днепр-1: Клищук — Адамюк, Логинов, Сваток (Лопыренок, 74), Цуриков — Ди Франко (Снижко, 74), Когут (Кравченко, 61) — Коркишко (Булеца, 61), Вакулко, Супряга (Чичиков, 81) — Хобленко
Предупреждения: Кравченко, Гришко — Цуриков, Хобленко, Клищук