Комитет арбитров определился с судейской бригадой на решающий матч турнира.
Екатерина Монзуль, фото УПЛ
06 июля 2020, 16:57
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола определился с судейской бригадой, которая обслужит финальный поединок Кубка Украины.
Как сообщает официальный сайт УАФ, грядущий матч обслужит Екатерина Монзуль, а ее ассистентами выступят Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.
Руководить системой VAR будет Виталий Романов, а его помощником назначен Владимир Володин. Напомним, Монзуль была арбитром полуфинала Кубка между Динамо и Минаем.
Финальный поединок турнира, в котором сойдутся Динамо и Ворскла, состоится в Харькове, восьмого июля. Начало встречи запланировано на 21:30.