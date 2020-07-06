Украина

Комитет арбитров определился с судейской бригадой на решающий матч турнира.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола определился с судейской бригадой, которая обслужит финальный поединок Кубка Украины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, грядущий матч обслужит Екатерина Монзуль, а ее ассистентами выступят Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.

Руководить системой VAR будет Виталий Романов, а его помощником назначен Владимир Володин. Напомним, Монзуль была арбитром полуфинала Кубка между Динамо и Минаем.

Финальный поединок турнира, в котором сойдутся Динамо и Ворскла, состоится в Харькове, восьмого июля. Начало встречи запланировано на 21:30.