Украина

Новый тренер по физподготовке "горняков" Педру Бриту рассказал о своей карьере, совместной работе с Луишем Каштру и целях.

Для Педру Бриту большая радость, что он будет работать в таком клубе, как Шахтер, а также помогать Луишу Каштру.

"В 2009 году я окончил спортивные курсы в университете Порту и начал работать тренером. Интегрировался в футбол как помощник наставника в небольшой команде в Порту, где пробыл два года, затем перешел в еще один непрофессиональный клуб, а спустя год – уже в профессиональный".

"Начал в Трофенсе (второй дивизион Португалии), выполняя задачи по восстановлению игроков и профилактике травм, далее перешел в Виторию Гимарайнш (Примейра-лига), где у меня были те же функции: контроль тренировок, профилактика травм, восстановление футболистов. Работал там в течение пяти последних лет, пока не пришел в Шахтер".

О знакомстве с Каштру:

"С мистером Луишем Каштру познакомился в прошлом сезоне в Витории Гимарайнш. Мы работали вместе с тренерским штабом один год, я был больше интегрирован в медицинский департамент. Конечно, за Шахтером, за всеми результатами следил, потому что знакомые мне люди трудятся здесь".

О предложении от Шахтера:

"Вначале даже не поверил. Прийти в клуб, который является европейским грандом, это большое счастье!"

О своей зоне ответственности:

"Буду интегрирован в тренерский штаб и стану работать совместно с медицинским департаментом. Контроль тренировочного процесса, профилактика травм и восстановление".

О целях:

"Цели те же, что и у клуба: побеждать и завоевать как можно больше трофеев", — приводит слова тренера официальный сайт Шахтера.

Португальский специалист сменил на этой должности Филипе Селиккаю, который возглавил дубль лиссабонского Спортинга.