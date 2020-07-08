Украина

Украинский хавбек также высказался о предстоящем финале Кубка Украины между Динамо и Ворсклой.

Динамо встретится с Ворсклой в рамках финального поединка Кубка Украины. Полузащитник бельгийского Гента Роман Безус, который в свое время успел поиграть как за полтавчан, так и за киевлян, поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Не возьмусь ставить на кого-то. Это две близкие для меня команды. Можно "съехать" и просто пожелать всем удачи. Пусть побеждает сильнейший".

"В Динамо играет мой друг – Сергей Сидорчук. Хотелось бы, чтобы он поднял Кубок над головой. Думаю, это будет очень памятный момент и для него. Также это важно для Динамо, которое может догнать Шахтер по трофеям и с хорошим настроением продолжить борьбу за второе место в чемпионате".

"У Ворсклы же было много проблем в последнее время. С приходом Юрия Максимова команда стала симпатичной, думаю, для всей страны. Для них выйти в финал – это уже большое достижение. Конечно, им будет хотеться победить. Выйти в топ по количеству выигранных Кубков – многое значит. В общем, больше буду болеть за товарища. Но порадуюсь за всех", — приводит слова Безуса сайт телеканалов Футбол.

Кроме того, украинский хавбек назвал причины неудовлетворительных результатов киевского Динамо в текущем сезоне.

"То, что я думаю, может быть некорректным. Думаю, если есть проблема, то причины во всем. Руководство может ставить тренера, тренер – создает команду, команда – подбирается под тренера или наоборот… Виноваты все", — добавил 29-летний футболист.

Напомним, матч Динамо — Ворскла состоится сегодня, восьмого июля, в 21:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.