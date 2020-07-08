Украина

Экс-игрок киевлян высказался о предстоящем финале Кубка Украины Динамо — Ворскла.

Динамо встретится в Харькове с полтавской Ворсклой в рамках финального поединка Кубка Украины. Бывший защитник киевского клуба Владимир Езерский поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Украшением любого финала, тем более финала Кубка Украины, являются болельщики и та атмосфера, которая царит на стадионе. Жаль, что этого не будет, а две команды, которые встретятся в финале, заслужили своей игрой бороться за Кубок".

"Ожидаю яркого футбола. Фаворит в этой встрече — Динамо, но и Ворскла уже показывала в осенних играх, что они могут достойно играть с нашими грандами. Будет довольно интересно. Кубковые игры — непредсказуемы. Команды Первой и Второй Лиги могут одержать положительные результаты".

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"Игроки киевского «Динамо» достаточно опытные. Кубок — возможность для динамовцев реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в чемпионате и получить один из трофеев. Мы привыкли, что "бело-синие" борются за все звания, которые только можно и перед командой стоят максимальные задачи. В то же время Ворскла — амбициозная и молодые игроки вливаются в команду. Они также захотят попасть в историю клуба".

"Кто победит? Посмотрим на 93-й или 95-й минуте. Динамо — фаворит и более опытная команда с качественными игроками, но Ворскл» показала, что может достойно противостоять нашим лидерам в чемпионате Украины — тем интереснее будет смотреть", — приводит слова Езерского официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо — Ворскла состоится сегодня, восьмого июля, в 21:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.