Украина

Игрок полтавчан поделился ожиданиями от встречи с киевлянами.

Нападающий Ворсклы Данил Кравчук рассказал о настрое на финал Кубка Украины, где команда сыграет против киевского Динамо.

Молодой форвард попал в заявку полтавчан и может усилить команду по ходу поединка.

"Честно говоря, все мысли сейчас там. Это праздник, как говорит Юрий Вильевич [Максимов], можно раз в жизни тут побывать. Главное – сейчас не оплошать.

Сейчас даже не думаю о возможности гарантировать место в Лиге Европы, честно говоря. Просто обычный матч, даже не верится, что тут нахожусь.

Максимов говорил, что это праздник, не нужно думать о важности игры, потому что это праздник. Рассчитываю выйти на поле, это было бы мечтой.

Готовы к любому исходу. Возможно, будет серия пенальти. Пашка [Исенко] нас точно спасет там. В серии пенальти это точно наш козырь", – рассказал Ткачук в интервью УАФ.

Матч Динамо — Ворскла состоится в Харькове и начнется в 21:30. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.