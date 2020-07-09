Украина

Голкипер рассказал о прошедшем финале Кубка.

Голкипер Динамо Георгий Бущан высказал свои эмоции после финала Кубка Украины, в котором его команда в серии пенальти обыграла Ворсклу.

"Пенальти — это лотерея, и нам в этой лотерее больше повезло. Я пытался повлиять на каждого, но соперники здорово били. Пожалуй, у Баенко было больше волнения, и оно сказалось. Перед каждой игру я и самостоятельно, и с тренером просматриваю подобные моменты".

"Мое психологическое состояние было ровным, ведь, как уже было сказано, пенальти — это лотерея, и не всегда она зависит от меня. Поэтому я был в абсолютно спокойном состоянии".

"Ворскла? Сложно было раскачать защиту , потому что они хорошо оборонялись. А со второго тайма мы полностью владели инициативой. Да, Ворскла проводила контратаки, и довольно опасные. Они проявили волю к победе, но удача сегодня была на нашей стороне", — цитирует Бущана официальный сайт Динамо.

Ранее прошедшую удачную игру для своей команды прокомментировал защитник киевлян Александр Сирота.