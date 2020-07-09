Украина

Вингер высказал эмоции после победы в турнире.

Крайний полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал финальный поединок Кубка Украины, в котором его команда одолела Ворсклу.

"Впервые в сезоне я играл на позиции центрфорварда с первых минут. Я знал, что у меня будут моменты. Момент был сразу после пропущенного мяча. Я не реализовал его, но знал, что должен забить. И все-таки забил. Де Пена хорошо сбросил мяч в прыжке, я взял инициативу на себя, получив мяч, и забил. Слава Богу, что уже в первом тайме мы сравняли счет".

"Давление при пенальти? Да, особенно после того как игрок Ворсклы забил в "девятку". Подумал тогда, что я должен тоже забить. Я вызвался бить первым, потому что был уверен в себе. И пробил хорошо. Но после удара почувствовал боль в ноге. Но главное – что забил".

"Добавил этот трофей к двум Суперкубкам. Я подписывал контракт с Динамо именно для того чтобы быть лучшим в Украине, завоевывать трофеи. Очень хочется, чтобы и в чемпионате была интрига. Мы очень рады завоеванию Кубка. Это важно и для наших болельщиков. Жаль, что сегодняшний финальный матч состоялся при пустых трибунах. В первую очередь, этот трофей мы завоевали для них. Этот сезон выдался очень тяжелым. Сегодня мы очень старались и играли с сердцем, чтобы выиграть этот матч", — сказал Вербич официальному сайту киевлян.

Ранее свое мнение о победе Динамо в Кубке высказал один из героев встречи голкипер Георгий Бущан.