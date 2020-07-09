Украина

Защитник прокомментировал эпизод с промахом с пенальти.

Крайний защитник Динамо Виталий Миколенко высказал свое мнение в победном поединке финала Кубка Украины против Ворсклы, прокомментировав свой промах в серии послематчевых пенальти.

"На самом деле, я хорошо пробил, но вратарь парировал. Кстати, с Ризныком мы вместе играли в сборной, поэтому хорошо знаем друг друга. И я поздравляю его, что он отбил мой удар".

"На самом деле, моментов было не так много. Если в первом тайме Ворскла играла более-менее открыто, то после перерыва и в дополнительное время соперники уже откровенно тянули до серии пенальти. Это было хорошо видно. Игра вымотала, но расслабляться некогда – через четыре дня следующий матч в чемпионате.

"Первый финал? Не могу сказать, что волновался, это такой же матч, как и другие. Настраиваюсь на каждую игру одинаково, и мандража не было", — цитирует Миколенко официальный сайт клуба.

Ранее свою оценку прошедшему поединку дал полузащитник и капитан Динамо Сергей Сидорчук.