Украина

Хавбек высказался о финальном поединке Кубка.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук дал свой комментарий после поединка финала Кубка Украины, в котором его команда одолела Ворсклу.

"Сейчас есть небольшое опустошение и усталость. Наверное, если бы это была концовка чемпионата и впереди нас ждал отпуск, то настроение было бы совсем другим. Но все знают турнирную таблицу чемпионата и наше положение в ней. Впереди еще три игры и перед нами стоят задачи, которые мы пока не выполнили. Поэтому максимально сосредоточенно готовимся к следующему матчу".

"Мне показалось, что этот гол больше навредил Ворскле, а нам помог. Полтавчане отошли назад и позволяли нам делать практически все, что мы могли. В первом тайме было много моментов помимо забитого гола, второй тайм тоже провели хорошо. Но все-таки это финал Кубка, для кого-то — первая такая игра, поэтому нервы сыграли свою роль".

"Понимаю ребят из Ворсклы и так же могу понять ребят из моей команды, для которых это первый трофей на серьезном уровне. Хочется пожелать, чтобы он был не последним, а стал первой ступенькой к чемпионству Украины".

"Что помешало решить исход в основное время? Думаю, что нервы, связанные с последними результатами команды. Нет уверенности. Если бы в турнирной таблице чемпионата Украины у нас все было хорошо, то эта игра закончилась бы в основное время. Мне так кажется. А когда, скажем так, нервы не в порядке, то переживаешь за единственный трофей, который нам сейчас светит", — цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Ранее свое мнение о победе в турнире высказал главный тренер киевской команды Алексей Михайличенко.