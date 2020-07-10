Украина

Похоже, что 22-летний бразилец вернется в Португалию в конце текущего сезона УПЛ.

Центральный полузащитник Ворсклы Луизао, права на которого принадлежат Порту, поделился впечатлениями от выступлений в украинской Премьер-лиге. Вместе с полтавским клубом 22-летнему бразильцу удалось выйти в финал Кубка Украины, где по итогам серии пенальти Динамо оказалось сильнее и завоевало трофей.

"Я сделал все возможное, чтобы помочь Ворскле. То, что просит тренер, я просто иду и делаю. Я играл в центре, на флангах, а также на позиции форварда. Я делаю все, чтобы принести пользу своей команде".

"Футбол в Украине — это постоянные атаки и оборона, атаки и оборона. Много сил и беговой работы. Не всегда удается контролировать мяч, и это подходит моему стилю игры. Здесь я нашел себя. Часто подключаюсь к атакам, но всегда приходится и отрабатывать в защите. В Ворскле мы усердно работаем каждый день, поэтому мы добились успеха".

Несмотря на успех Ворсклы, Луизао с большой долей вероятности покинет Полтаву в конце текущего сезоне. Срок его годичной аренды истекает, и сам бразилец не скрывает желания вернуться в Порту.

"У меня все еще есть мечта выступать за первую команду Порту. Это моя цель. Очень приятно чувствовать взаимосвязь с фанатами. У меня уже был один официальный матч за Порту, и мои ощущения в тот момент просто не передать словами".

"Я много работал ради этого момента. Я также не побоялся принять новый для себя вызов в Украине, но сейчас я не скрываю своего желания вернуться и защищать цвета Порту", — приводит слова Луизао A Bola.

В текущем сезоне Луизао провел в футболке Ворсклы 20 матчей, в которых забил один гол и заработал семь желтых карточек.