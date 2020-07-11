Украина

Киевляне готовятся сыграть против команды Шарана.

В рамках поединка 30-го тура украинской Премьер-лиги Динамо на выезде померится силами с Александрией.

Стал известен список футболистов, которых Алексей Михайличенко взял на грядущий поединок против команды Шарана. Отметим, что киевлянам точно не поможет защитник Йосип Пиварич.

Напомним, на сегодняшний день Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице. Александрия, при любой сценарии, финиширует на пятой строчке.